События

09:45 09.04.2017

Порошенко поздравил украинских боксеров с одержанными победами

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с победами в поединках на вечере украинского бокса в Оксон-Хилле (США).

Только что позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса. Ваши успехи вдохновляют всех нас! Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед!", - гласит сообщение на официальной странице П.Порошенко в Фейсбук.

Как сообщалось, украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик одержали победы над своими соперниками на вечере украинского бокса в городе Оксон-Хилл (США) и защитили свои чемпионские титулы.

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