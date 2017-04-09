Украинские боксеры одержали три победы в США и отстояли три чемпионских титула

Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик одержали победы над своими соперниками на вечере украинского бокса в городе Оксон-Хилл (США) и защитили свои чемпионские титулы.

А.Усик победил по очкам в 12 раунде американца Майкла Хантера. Со счетом 117:100 украинец защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO.

А.Гвоздик в третьем раунде нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса. Украинец в этом бою успешно защитил свой титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.

В.Ломаченко победил американца Джейсона Сосу – после 9 раунда команда Сосы отказалась продолжать поединок. Украинский боксер защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.