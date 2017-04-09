Спорт

09:36 09.04.2017

Украинские боксеры одержали три победы в США и отстояли три чемпионских титула

Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик одержали победы над своими соперниками на вечере украинского бокса в городе Оксон-Хилл (США) и защитили свои чемпионские титулы.

А.Усик победил по очкам в 12 раунде американца Майкла Хантера. Со счетом 117:100 украинец защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO.

А.Гвоздик в третьем раунде нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса. Украинец в этом бою успешно защитил свой титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.

В.Ломаченко победил американца Джейсона Сосу – после 9 раунда команда Сосы отказалась продолжать поединок. Украинский боксер защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.

ВАЖНОЕ

"Шахтер" и "Динамо" начали вторую часть чемпионата с побед

Гимнаст Верняев и фехтовальщица Харлан названы лучшими на церемонии "Герои спортивного года"

В Германии заговорили о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России

ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбление помощника рефери

Бразилец Данило Силва покидает киевское "Динамо"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Вашингтон" во втором сезоне подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ

УЕФА заработал более 4,5 млрд евро в сезоне 2015/2016

Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду

Илюмжинов и его пресс-секретарь удивлены слухами об отставке президента ФИДЕ

Украина минимально проиграла на выезде Хорватии в матче отбора ЧМ-2018

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
тренажеры цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА