Спорт

14:37 01.02.2017

"Динамо" подписало сербского защитника Пантича

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал контракт с сербским центральным защитником Александаром Пантичем, сообщает в среду официальный сайт украинского клуба.

24-летний футболист является воспитанником футбольной школы клуба "Партизан". Выступал за сербские клубы "Рад" и "Црвена Звезда".

В 2013 году А.Пантич заключил контракт с испанским "Вильярреалом", в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. В последующие сезоны отдавался в аренду в "Кордову", "Эйбар" и в нынешнем сезоне в "Алавес".

Игрок молодежной сборной Сербии.

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