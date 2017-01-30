ФК "Шахтер" подписал договор до конца 2017 года со стадионом "Металлист" о проведении всех домашних матчей в Харькове

Футбольный клуб "Шахтер" подписал договор с ОСК "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове.

"Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино", - сообщает в понедельник пресс-служба донецкого клуба.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что в Харькове у клуба много болельщиков. "Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", - указал он.

В сообщении отмечается, что в Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов на матчи "Шахтера", а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%. Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.

23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" на ОСК "Металлист" встретится с испанской "Сельтой". Через несколько дней после матча с испанцами "горняки" в рамках 19 тура Премьер-лиги примут в Харькове полтавскую "Ворсклу".