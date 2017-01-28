Спорт

12:00 28.01.2017

Украинка Костюк стала чемпионкой юниорского Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.

Как сообщает ZN.UA, украинка одержала победу в финале над швейцаркой Ребеккой Масаровой, у которой в активе уже есть титул Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час и 55 минут. Первая партия осталась за украинкой, после чего Р.Масарова сумела практически без шансов для соперницы сравнять счет. В решающем сете после счета 3:4 М.Костюк смогла взять три подряд гейма и оформить победу.

М. Костюк стала четвертой в истории украинкой, которой удалось выиграть юниорский турнир "Большого шлема". Ранее Андрей Медведев брал Ролан Гаррос-1991, Элина Свитолина побеждала в Париже в 2010-м году, а Катерина Бондаренко выигрывала Уимблдон в 2004-м, пишет ZN.UA.

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