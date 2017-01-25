МОК лишил легкоатлетку РФ Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб российской прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой лишил ее двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине 2008 года, сообщает пресс-служба МОК.

"Повторный анализ образцов Т.Лебедевой, сданных в 2008 году, показал наличие запрещенного вещества "туринабол". Она должна вернуть серебряные медали, завоеванные в тройном прыжке и в прыжках в длину", - говорится в заявлении МОК.

Кроме того, результаты Т.Лебедевой аннулированы, а МОК обязал Олимпийский комитет России обеспечить выполнение данного решения. Спортсменка обязана сдать также дипломы, полученные в Пекине.

Данное решение вступило в законную силу.

Т.Лебедева - олимпийская чемпионка Афин-2004 в прыжках в длину, на той же Олимпиаде завоевала "бронзу" в тройном прыжке. Имеет также "серебро" Сиднея-2000. в настоящее время завершила карьеру, некоторое время назад занимала пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.