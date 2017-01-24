Харьков примет чемпионат Европы по боксу 2017 года

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года будет принимать Харьков, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

"В первую очередь выражаю слова благодарности президенту EUBC Франко Фальчинелли и членам исполнительного комитета Европейской Конфедерации за то, что отдали свой голос именно нас. Я убежден, что Федерация бокса Украины, объединив свои усилия с Министерством молодежи и спорта Украины во главе с Игорем Ждановым и Национальным олимпийским комитетом во главе с Сергеем Бубкой, а также руководством города Харькова во главе с Геннадием Кернесом, вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым, президентом Харьковской областной Федерации бокса Евгением Мураевым и всем нашим боксерским сообществом, проведет этот турнир на самом высоком уровне", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Чемпионат Европы запланирован на 14-26 июня 2017 года.

Вместе с Украиной за право проведения турнира спорили также Турция и Россия. Но подавляющее большинство голосующих членов исполкома EUBC проголосовали за Харьков, сообщили в украинской федерации.