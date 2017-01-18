Украина поборется за проведение чемпионата Европы по боксу с Россией и Турцией

Украина поборется за право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин, которая состоится в июне 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины, соответствующая заявка на проведение соревнований в Харькове была подана в Европейскую конфедерацию бокса.

"Голосование за страну-хозяйку соревнований состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что именно Харькову отдадут это право. Предварительно я провел переговоры с президентом Харьковской областной федерации бокса Евгением Мураевым и вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым, которые заверили, что приложат со своей стороны максимум усилий для надлежащей организации. Кроме того, что очень важно, мы заручились поддержкой Харьковского городского головы Геннадия Кернеса", - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

По предварительной информации, также за право проведения континентального первенства поспорят Россия и Турция.