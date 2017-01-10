Проведение чемпионата Европы по футболу позволило Франции заработать более миллиарда евро

Организация чемпионата Европы по футболу в 2016 году позволило Франции заработать около 1,22 млрд евро, пишет во вторник газета "Монд" со ссылкой на результаты исследования компании Keneo и Центра по праву и экономике спорта в Лиможе (CDES).

Согласно подсчетам специалистов, 625,8 млн евро пришлись на сферу туризма, а 596 млн - на другие сферы. В среднем, приехавшие на "Евро-2016" иностранные болельщики тратили по 154 евро в сутки, а средняя продолжительность их пребывания во Франции составила 7,9 дня. При этом далеко не все эти люди попали на футбольные стадионы: так, около 40 тыс. иностранных болельщиков следили за матчами из так называемых фан-зон.

"Монд" подчеркивает, что официальные затраты Франции на организацию чемпионата - менее 200 млн евро, что значительно меньше полученных доходов. Так, власти выделили 24 млн евро на обеспечение безопасности и еще 160 млн на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры. Однако кроме этого, средства на организацию и проведение чемпионата выделяли частные фонды и УЕФА.