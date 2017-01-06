Спорт

18:07 06.01.2017

Швейцарский суд отклонил иск профсоюзов к FIFA в связи с ЧМ-2022 в Катаре

Арбитражный суд Цюриха отклонил иск трех профсоюзных организаций к Международной федерации футбола (FIFA) в связи с подготовкой к Чемпионату мира 2022 года в Катаре, говорится в сообщении пресс-службы FIFA.

Иск был подан совместно нидерландским профсоюзом FNV, бангладешской федерацией профсоюзов строительной и деревообрабатывающей отраслей, а также бангладешским конгрессом свободных профсоюзов BFTUC. Истцы обвиняли футбольную федерацию в противоправных действиях и поведении, нарушающем права человека.

Они требовали от FIFA усилить давление на власти Катара и заставить их принять "минимальные трудовые стандарты" для мигрантов, работающих на строительстве спортивных сооружений.

Иск был подан от имени Надима Шарифула Алама - гражданина Бангладеш, который работал на строительстве спортивных объектов в Катаре в 2014-2016 годах.

"FIFA тщательно отслеживает ситуацию, и, как недавно заявил президент Инфантино, намерена и далее призывать власти Катара обеспечить безопасные и достойные условия труда для строителей", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее правозащитники неоднократно обвиняли власти Катара в создании невыносимых условий труда для гастарбайтеров, приглашенных в страну для строительства объектов к ЧМ-2022, и нарушении их прав.

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