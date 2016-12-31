Спорт

15:34 31.12.2016

МОК анонсировал новые санкции против РФ

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т примет меры в 2017 году после изучения доклада Ричарда Макларена. Глава комитета Томас Бах назвал данные этого доклада «шокирующими»

Он заявил, что в 2016 году возникла угроза олимпийскому движению, и МОК намерен противостоять этой угрозе. «Самое последняя угроза возникла после шокирующего доклада Макларена относительно допинга и допинговых манипуляций в РФ. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях», — цитирует Баха официальный сайт МОК.

Ричард Макларен обнародовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года. Это расследование касалось манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. По утверждению Макларена, несколько десятков проб российских спортсменов были вскрыты и, возможно, подменены.

После публикации доклада МОК объявил о расследовании в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Также свои расследования начали международные спортивные федерации.

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