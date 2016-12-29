Спорт

15:56 29.12.2016

Легкоатлетом года в Украине вновь стал призер Олимпиады Бондаренко, тренером – его отец

Лучшим легкоатлетом года в Украине второй раз подряд стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который на Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую олимпийскую награду.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики, его отец и наставник Виктор Бондаренко стал лучшим легкоатлетическим тренером 2016 года.

Лучшей легкоатлеткой 2016 года стала Ольга Земляк, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла седьмое место в беге на 400 метров и была пятой в эстафете 4х400 м. Также она вместе с Юлией Олишевская, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержала победу в номинации "Команда года". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпийских играх и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

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