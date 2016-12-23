МОК перепроверит допинг-пробы всех российских спортсменов, выступавших в зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что повторно проанализирует допинг-пробы всех российских атлетов, которые приняли участие в зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

Соответствующее сообщение обнародовано в распространенном в пятницу пресс-релизе МОК.

Ранее МОК применил санкции в отношении 27 российских спортсменов после перепроверки допинг проб, взятых во время Олимпиады-2008 в Пекине и в ходе Игр-2012 в Лондоне.

В зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере сборная России выступила неудачно, заняв лишь 11-е место в медальном зачете. На счету российской команды 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.