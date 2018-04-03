Для популяризации аюрведических препаратов нужно определиться с их статусом - эксперты

Киев. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Для популяризации и успешных продаж в Украине аюрведических препаратов необходимо определиться с их статутом с точки зрения нормативной базы, в частности, определить, являются ли они лекарственными средствами.

Такую точку зрения высказали участники "круглого стола" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Глава Ассоциации индийских фармацевтических производителей доктор Менон У.П.Р., в частности, отметил, что в настоящее время индийское министерство йоги и аюрведы AYUSH предпринимает усилия по признанию аюрведических препаратов регуляторным органами разных стран.

"Мы хотим, чтобы аюрведические препараты регистрировались как препараты альтернативной медицины. Мы работаем над тем, чтобы такого рода признание было со стороны и украинских регуляторных органов", - сказал он.

В свою очередь, президент фармацевтической компании Euro Lifecare Санджив Бхагат отметил, что, согласно украинским регуляторным требованиям, в настоящее время аюрведческие препараты могут быть зарегистрированы только в качестве биологически активных добавок (БАД), что снижает доверие к ним со стороны потребителей.

"В Индии для аюрведических растительных препаратов существует отдельная фармакопея. Они считаются лекарственными средствами, но не добавками. Однако в Украине нет альтернативной медицины и нет специальных правил для таких препаратов. Поэтому их регистрируют как БАДы, но это имеет много минусов", - сказал он.

Кроме того, по словам С.Бхагата, при ввозе аюрведических препаратов в качестве БАДов они облагаются НДС по ставке 20%, а также 10%-ной пошлиной, в то время как лексредства облагаются НДС по ставке 7%.

"Препарат сразу дорожает, поэтому для нас не очень интересно его завозить", - констатировал он.

Коммерческий директор Organosyn Ltd. Светлана Сичкарь отметила, что аюрведические препараты зачастую регистрируются в Украине как БАДы.

"Ситуация несколько двоякая. С одной стороны, не требуется регистрация (аюведического препарата - ИФ) и это существенно экономит время для компании, и мы можем сразу представлять продукт на рынке. В то же время существует определенное недоверие к БАДам и есть ограничения относительно показаний и такие препараты не могут быть внесены в какие-то обязательные схемы назначений", - сказала она.

Вместе с тем С.Сичкарь отметила, что в последнее время доверие медиков к аюрведическим препаратам растет: "Доктора готовы назначать эти препараты, если видят, что продукт действительно эффективен".

Как сообщалось, Индия намерена поддерживать развитие и продвижение традиционной индийской медицины по всему миру. В настоящее время государство интегрирует инфраструктуру AYUSH (Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa and Homoeopathy, Аюрведа, Йога, Натуропатия, Унани, Сиддхи, Сова Ригпа и Гомеопатия) в индийскую систему здравоохранения.

Инфраструктура AYUSH состоит из 1,355 тыс. больниц более чем на 53,2 тыс. мест, более 22,6 тыс. медицинских центров, 450 колледжей бакалаврата, около 9,5 тыс. лицензированных производственных подразделений.

Ранее ряд крупных индийских фармпроизводителей, которые производят препараты для сегмента AYUSH, изъявил заинтересованность в выходе на рынок Украины. Они изучают возможные механизмы дистрибуции своих препаратов на этом рынке.