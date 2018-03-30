Украинские фармпроизводители отмечают необходимость урегулирования ряда вопросов по Нацперечню основных лексредств

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Киев. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинские фармацевтические производители отмечают необходимость урегулирования ряда вопросов, связанных с наполнением и применением Национального перечня основных лекарственных средств.

Как отметила директор по маркетингу и продажам ПАО "Фармак" Сусана Халилова в ходе круглого стола в агентстве "ИНТЕРФАКС-УКРАИНА" в пятницу, в настоящее время у участников рынка отсутствует четкое понимание того, будет ли происходить расширение нозологий, по которым международные непатентованные названия (МНН) вносятся в перечень, а также расширение количества молекул по уже существующим в перечне нозологиям.

"В настоящее время у нас есть возможность подачи заявок на молекулы, однако мы не понимаем, как мы можем обосновать внесение (препаратов - ИФ) по новым нозологиям, например, таких как бесплодие, несахарный диабет", - сказала она в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

С.Халилова также акцентировала внимание на необходимости возвращения процедуры Fast Trak и упрощении внесения изменений относительно МНН, включенных в перечень.

Комментируя проблему применения обновленного перечня на местах, в частности нормы об обязательном 100%-ном обеспечении препаратами из него, она отметила сложность того, "как лечебным учреждениям показать покрытие этой 100%-ной потребности".

Глава торгового дома "Интерхим-фарма" Александр Чумак в свою очередь высказал мнение о необходимости утверждения такой редакции перечня, которая позволила бы украинскому рынку планировать свое производство.

"Нам необходимо иметь прозрачный Нацперечень, который был бы утвержден хотя бы на пять лет. Отечественному производителю, чтобы произвести лекарственное средство и выйти на рынок, на сегодняшний день в Украине необходимо более трех лет для того, иностранному меньше месяца", – сказал глава торгового дома "Интерхим-фарма" А.Чумак.

Президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий отметил проблему изъятия из Нацперечня отечественных медикаментов в ситуациях, когда эти препараты конкурируют с импортными. Кроме того, он подчеркнул, что отечественная фармпромышленность, обеспечивающая до 80% розничного рынка лекарств, способа покрыть потребность во всех препаратах, включенных в Нацперечень., при условии конструктивного диалога с Минздравом.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Роман Илык заверил, что Национальный перечень основных лекарственных средств не блокирует в областях закупку препаратов по региональным программам, заявил в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Утверждение о том, что Национальный перечень блокирует региональные программы по закупке лекарств, не соответствует действительности. Каждый регион имеет право закупать лекарства по региональным программам", - сказал он.

Р.Илык отметил, что существовавший ранее механизм закупки на региональном уровне был неэффективным на протяжении многих лет из-за высоких цен на препараты, затягивания тендеров, подготовки тендерной документации под конкретного участника. При этом часть препаратов не имела доказанной эффективности.

Притом механизм первоначального 100% обеспечения лексредствами из Национального перечня позволит максимально эффективно использовать бюджетные средства для закупки самых необходимых для пациентов препаратов с доказанной эффективностью.

Замминистра также отметил необходимость закрепить отдельной статьей объем средств из государственной субвенции на закупку лекарств местными бюджетами. "Нам необходимо сделать так, чтобы средства, выделенные на закупку медикаментов, были закреплены (в государственной субвенции - ИФ) отдельной статьей, как заработная плата или энергоносители. Над этим работает сегодня Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов", - сказал Р.Илык.

Он подчеркнул, что в настоящее время Национальный перечень основных лекарственных средств является базовым и будет дорабатываться. При этом он не исключил возможность разделения перечня на несколько условных групп – основные препараты, которые будут полностью закупаться за средства бюджета, а также препараты, стоимость которых будет компенсироваться бюджетом частично.

Замминистра также подчеркнул готовность к диалогу с украинскими производителями.

Председатель Экспертного комитета по формированию "Национального перечня основных лекарственных средств" Александра Олещук со своей стороны отметила, что работа над наполнением Нацперечня продолжается, и в настоящее время комитет рассматривает заявки на включение препаратов. В частности, в 2017 году на включение в перечень было подано 47 заявок, с начала 2018-го – еще 18.

"Мы работаем, рассматриваем заявки и надеемся на конструктивный диалог с производителями", - сказала она.

Кроме того, А.Олещук сообщила, что постоянно проводятся тренинги для заявителей по включению препаратов в Нацперечень.

Как сообщалось, в марте 2017 года Кабинет министров Украины утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов изначально закупать препараты из перечня. После покрытия 100% потребности медучреждений в препаратах из перечня, возможна закупка медикаментов не включенных в него. Данная норма вступила в силу в Украине с 1 января 2018 года.

Ранее министерство здравоохранения Украины сообщало о том, что ряд медицинских учреждений нарушает норму, в соответствии с которой они должны изначально на 100% закрыть потребность в препаратах, необходимых учреждению из Национального перечня основных лекарственных средств.