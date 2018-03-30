Организация "Одесситы вместе" намерена заинтересовать интуристов через приглашение зарубежных послов в Одессу

Киев. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Общественная организация "Одесситы вместе" приглашает послов иностранных государств, в частности, стран "Большой семерки", в Одессу в надежде в перспективе привлечь больше туристов-иностранцев в город.

"Мы планируем, что иностранный турист, которого в Одессе, к сожалению, еще не так много (приедет – ИФ)… Хотелось бы, чтобы из стран Европы, из Канады, США приезжали люди", - сказал глава общественной организации "Одесситы вместе" Илья Лупоносов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Хороший и быстрый путь помочь городу – привлечь туристов, показать наш город, пригласить людей", - добавил он.

По словам главы организации, активисты, актеры, "живые статуи" Потемкина и Дюка де Ришелье с театрализованными выступлениями в пятницу посещают посольства иностранных государств в Киеве и приглашают послов посетить Одессу.

И.Лупоносов отметил, что представители общественной организации передают также обращение, в котором "гарантируют безопасность и хороший отдых" в городе.

Он добавил, что приглашения получат в дипломатических представительствах стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США), а также Болгарии и Бельгии.

Глава организации "Одесситы вместе" заверил, что дипломатам организуют туристическую прогулку по городу, и высказал надежду, что в будущем удастся организовать культурный обмен на одесской площадке.

Между тем И.Лупоносов высказал сожаление, что в последнее время ежегодно накануне туристического сезона вокруг Одессы появляется негативный "информационный шум", что негативно сказывается на привлечении туристов в город.