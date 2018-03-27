Товарооборот между Украиной и Индией в 2017г вырос на 18,8%

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем торговли между Украиной и Индией в 2017 году вырос на 18,8% и составил $ 2,8 млрд сообщил посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Здесь надо отметить два важных момента. Индия стала пятой страной по объему экспорта из Украины за границу. Кроме того, Индия является второй страной, в торговле с которой Украина имеет положительное сальдо. Более позитивный баланс торговли существует только между Украиной и Египтом на $1,75 млрд, тогда как между Украиной и Индией - $1,65 млрд", – сказал он.

Посол отметил, что эти показатели вселяют уверенность в том, что рост товарооборота в 2018-2019 гг. может составить 20% и 25% соответственно.

Комментируя торговые отношения между странами, он отмети, что Индия стала первой страной по объему экспорта украинского подсолнечного масла – в прошлом году Индия экспортировала масла на $2 млрд. Кроме того, в 2017 году впервые в Индию из Украины была экспортирована партия бобовых.

"Еще одним очень важным фактором является то, что наибольшую долю в общем числе иностранных студентов в Украине в прошлом году составили индийские студенты. Такого показателя мы достигли впервые за 15 лет", - отметил Манодж Кумар Бхарти.

Так, по его данным, в настоящее время в Украине обучается более 10,8 тыс. индийских студентов, что на 80% больше, чем в 2015 году.

"Я рад отметить, что почти за два года мы увеличили количество индийских студентов с 6 тыс. почти до 11 тыс. Учитывая, что каждый из индийских студентов тратит порядка $5 тыс. в год на обучение, проживание и личные расходы, Украина уже зарабатывает $55 млн только за счет предоставления образования индийским студентам", - подчеркнул он.

Посол отметил, что Индия планирует в ближайшие годы увеличить количество своих граждан, обучающихся в украинских вузах, до 40 тыс., что в свою очередь будет приносить Украине около $ 200 млн в год.

При этом он также отметил, что включение Индии в список стран, гражданам которых украинская виза дается по прилету, положительно сказалось на турпоток – количество индийских граждан, посетивших в прошлом году Украину, увеличилось более чем на 50% - до 29,4 тыс. человек.

Как сообщалось, Индия рассчитывает на утверждение в Украине аюрведической медицины в качестве альтернативной. В частности, в ближайшее время представители Конфедерации индийской промышленности (CII) намерены посетить Украину с целью обговорить с украинскими госслужащими необходимость разработки политики по принятию аюрведы в качестве альтернативной медицины, а также политики в соответствии с которой, индийская аюрведическая продукция сможет поставляться в Украину в качестве медицинской продукции, а не как биологически активные добавки.