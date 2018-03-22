Пресс-конференции

15:32 22.03.2018

Помочь решить вызванные кризисами противоречия украинцам может творческий подход к проблеме – психолог

Киев. 22 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Творчество может оказывать благотворное влияние на человека и помогать ему справляться с возникающими кризисами и вызываемыми ими противоречиями, уверена кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Киевского национального университета культуры и искусств Елена Строяновская.

"Творчество может помочь нам в решении тех противоречий, которые ставит перед нами кризис.... Человек понимает, что он не может больше жить как раньше, но не знает как жить по другому. У него нет методов, как решить по другому конфликты в обществе, межличностные конфликты и др. В этом вопросе приходит на помощь творчество", - сказала она на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Как выжить в кризисном обществе? Психология творчества - о выходе из тупика" в четверг.

По словам Е.Строяновской, творчество имеет свойство продуцировать у человека новые идеи, которые выходят за пределы традиционного способа решения проблемы.

"Это может быть научное творчество, техническое, художественное, спортивное... Мне кажется, что именно молодое поколение должно продолжить в себе воспитывать основные черты, связанные с творческим подходом", - резюмировала психолог.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нова Пошта" затрудняется определить причину обысков, планирует обжаловать действия ГПУ в суде

ГПУ открыла несколько сотен уголовных производств за неделю до утери права на начало расследования – Template Monster

"Нова Пошта" требует немедленно прекратить давление и криминальное производство против нее

"Нова Пошта" оспорит изъятие средств в ее офисе в рамках обысков Генпрокуратурой

Кандидаты на пост ректора НАУ заявляют о фальсификациях на выборах руководителя вуза и требуют перевыборов

Львовский застройщик Greenville вышел на столичный рынок с проектом ЖК

Пациенты просят внести лекарства от глаукомы в программу "Доступные лекарства"

Пациенты требуют от Минздрава Украины нормативных разъяснений относительно закупок лекарств за средства местных бюджетов

Упрощение ввоза не зарегистрированных в Украине пестицидов может превратить ее в полигон для испытаний – собственник Ukravit

Досрочные выборы в Раду могут состояться осенью, предполагают политологи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА