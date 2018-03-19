ГПУ открыла несколько сотен уголовных производств за неделю до утери права на начало расследования – Template Monster

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Пятый отдел по расследованию особо важных дел главного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) одновременно с уголовным производством по делу "Новой Пошты" на закрытых судебных слушаниях открыл еще несколько сотен уголовных производств.

Об этом в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, посвященной обыскам в офисах "Новой Пошты", проводимым Генеральной прокуратурой Украины в пятницу, 16 марта, сообщил общественный деятель и волонтер, основатель волонтерской организации "Народный проект", соучредитель Ассоциации народных волонтеров Украины и куратор "волонтерского десанта" в Министерстве обороны Украины Давид Арахамия, также являющийся сооснователем и исполнительным директором украинской "дочки" американской ИТ-компании Template Monster.

"Этих уголовных производств на сегодня в открытых реестрах не существует. Оказывается, 20 ноября прошлого года ГПУ утратила право начинать расследования. Это конкретное уголовное производство (по делу "Новой Пошты" – ИФ) было открыто в субботу, 18 ноября. И в эту же неделю несколько сотен закрытых уголовных производств были открыты этим "пятым отделом по расследованию особо важных дел главного управления ГПУ". То есть, создается некий "убойный отдел ГПУ", который обеспечивает прокуратуру, поскольку они больше не могут начинать следствие, работой на пару лет вперед", - заявил он.

Д.Арахамия подчеркнул, что на данный момент невозможно сказать, какие конкретно компании вошли в эти несколько сотен, однако сейчас заинтересованными лицами украинского ІТ-сообщества эта информация собирается, и в ближайшее время он надеется получить ее и обнародовать.

В свою очередь, сооснователь группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк заявил, что у компании есть очень много вопросов к работе правоохранителей.

"Есть много фактов, которые свидетельствуют, что это не недоразумение и вызывают много вопросов к правоохранителям. Я уже ссылался на решение Печерского районного суда. Очень интересно, что это решение было выдано в рамках закрытого судебного заседания. Есть определенные обстоятельства для проведения закрытых слушаний суда и мы никоим образом под эти обстоятельства не подпадаем. Почему это было сделано – это огромный вопрос не только к прокуратуре, но и к самому суду", - подчеркнул он.

В.Поперешнюк также отметил, что обыски в офисах и отделениях "Новой Пошты" проводились "пятым отделом по расследованию особо важных дел ГПУ", следователем выступал Роман Басюк, он же инициировал заседание суда, координировал деятельность бригад ГПУ по всей Украине и одновременно лично возглавлял обыски в кабинетах руководства ГК "Нова Пошта"

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая пошта" в неуплате налогов в особо крупных размерах, сообщала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценка Лариса Сарган.

"По данным ГФС и материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – указано в сообщении.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Она также добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Нова пошта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины 16 марта проводила обыски в помещениях офисов компании "Нова пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

"В офисах "Новой пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители ГПУ. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - отмечал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.