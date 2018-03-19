Кандидаты на пост ректора НАУ заявляют о фальсификациях на выборах руководителя вуза и требуют перевыборов

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кандидаты на должность ректора Национального авиационного университета (НАУ) заявляют о фальсификациях на выборах руководителя высшего учебного заведения и требуют проведения перевыборов.

В частности, в фальсификациях обвиняют действующего исполняющего обязанности ректора НАУ Владимира Исаенко.

"Конкретный человек - это исполняющий обязанности ректора. Но знаете, только на него возложить ответственность было бы неправильно. Тут просматривается еще и системная роль Министерства образования и науки, точнее, одного из руководителей данного министерства", - сказал кандидат на должность ректора, ректор НАУ (2008-2015), заведующий кафедры авиационных двигателей Николай Кулик на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

О системных фальсификациях заявил и кандидат на должность ректора, профессор НАУ Иван Дудник.

"Кандидаты на должность ректора заведомо были поставлены в неравные условия, существенно ограничены в проведении избирательной агитации и встречи с коллективами", - отметил И.Дудник.

Он также заявил, что в ходе выборов не принимались жалобы от кандидатов и наблюдателей, а по их итогам обнародована информация, что жалоб на нарушения и фальсификации не было.

Кроме того, участники пресс-конференции привели ряд примеров нарушений и фальсификаций, которые были зафиксированы ими и их наблюдателями в ходе выборов. В частности, речь шла о недопуске наблюдателей и представителей средств массовой информации, подлоге, вынесении неправомерных решений избирательными комиссиями.

"Мы уже подали и в Кривом Рогу, и в Киеве соответствующие документы для открытия уголовного дела по фактам фальсификаций, причем грубых. Это и подделка подписей и печаток", - добавил Н.Кулик.

В связи с озвученным вышеупомянутые кандидаты указали на необходимость проведения повторных выборов.

"Мы требуем от Министерства образования и науки Украины: не признавать результатов выборов в связи с фактами их фальсификации; освободить от обязанностей исполняющего обязанности ректора НАУ Владимира Исаенко как организатора массовых фальсификаций во время выборов ректора; назначить повторные выборы Национального авиационного университета; на период подготовки и проведения выборов назначить руководителем университета лицо, которое не баллотируется на должность ректора НАУ", - резюмировал профессор НАУ Ярослав Козачок.

Согласно сведениям, обнародованным на официальном сайте университета, на выборах ректора НАУ 51,3% избирателей отдали свои голоса за В.Исаенко, а 27,9% - за Н.Кулика.

Отмечается, что на данный момент результаты выборов отправлены на утверждение в Минобразования.