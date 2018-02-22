РФ осуществила серию трансграничных атак на украинские населенные пункты, что может рассматриваться как международный вооруженный конфликт – исследование

Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Россия осуществили серию трансграничных нападений на украинские населенные пункты и военные позиции в 2014 году, что может частично рассматриваться как международный вооруженный конфликт, говорится в отчете ОО "Truth Hounds" и International Partnership for Human Rights (IPHR).

"С июня по сентябрь 2014 года Вооруженные силы Российской Федерации осуществили серию трансграничных нападений на украинские населенные пункты и военные позиции на территории Украины. Эти нападения продемонстрировали привлечение России в вооруженный конфликт, который, как следствие, может рассматриваться, по крайней мере, частично, как международный вооруженный конфликт для целей статута Международного уголовного суда (МУС)", - говорится в исследовании, которое было представлено на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

Согласно отчету, имели место как минимум 134 атаки на гражданское население и гражданские объекты в 22 населенных пунктах, что можно считать военным преступлением в виде сознательно направленных атак на гражданское население.

"Все стороны конфликта применяли практику использования присутствия гражданских лиц с целью обезопасить позиции, районы и собственно вооруженные силы от военных операций противника", - говорится в выводах к отчету.

В частности, в отчете описаны 208 случаев атак на гражданских и гражданскую инфраструктуру, которые привели к гибели 100 и ранению еще 163 мирных жителей.

Отдельным разделом представлены доказательства использования гражданских для прикрытия военных объектов и операций, т.н. "живого щита".

Отмечается, что некоторые из этих преступлений продолжаются и сегодня.

"Также в отчет мы включили неопровержимые доказательства того, что РФ осуществляет против Украины военную агрессию, начиная с февраля 2014 года. Что означает наличие на территории Украины международного вооруженного конфликта, а не гражданской войны", - подчеркивают в Truth Hounds.

Все задокументированные случаи был передан прокурору МУС в Гааге (Нидерланды) 18 декабря 2017 года.