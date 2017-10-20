Протестные акции фоновые, но ослабляют власть – политологи

Киев. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Акции протеста в центре Киева носят характер "праздника непослушания", без эмоциональной составляющей и массовых "майдановских" настроений, ослабляют позицию власти и президента, играя на руку отдельным политикам, считают политологи.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко на пресс-конференции в пятницу в агентстве "Интерфакс-Украина" выразил мнение, что в течение трех лет накопилось большое количество ошибок власти, которых не следовало допускать.

"Роль Саакашвили в этом? Он скорее играющий тренер, никакой ни политический лидер и не будет им… Он такой себе модератор протестных настроений, и он это прекрасно понимает", - сказал политолог.

В.Небоженко продолжил: "Не надо было ждать, что это будет Майдан-3… Люди уже не хотят Майдана, на волне которого пришли политики, которые сейчас не хотят уступать никакой власти".

Он считает, что президент Украины, "используя протестную энергию, протолкнул ряд законов, которые, скорее всего, будут работать на него".

Вместе с тем, В.Небоженко отметил: "Украина хочет "развестись" с Порошенко, и поводы будут использованы… Но к любому поводу нужны еще и обстоятельства… В любом крупном бунте важен эмоциональный аспект. Если его нет – люди не ведутся".

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что протестные акции – это скорее "настроение в головах у политической элиты, у людей".

"Майдан на этой неделе перешел в фоновый режим существования. С одной стороны, он неудачный, потому что не был масштабным... Но он очень показательный… Фоновый характер Майдана ничего хорошего не предсказывает для нынешней власти и говорит о том, что мы вползаем в кризис", - сказал он.

Политолог сравнил нынешние акции протеста со своеобразным "праздником непослушания".

В.Карасев считает, что протестные акции влекут за собой "серьезное ослабление власти и, прежде всего, личной власти Порошенко". По мнению политолога, в связи с ослаблением власти президента и усилением власти главы МВД и "Народного фронта" "можем наблюдать деперсонификацию института президентства". "Коллективное президентство, возможно, это движение в направлении парламентской республики впоследствии", - добавил он.

"Шансы на переизбрание после всех этих событий у действующего президента становятся меньшими. И это важно. У него была амбиция переизбраться на второй срок. Мне кажется, что после этой недели шансы на переизбрание становятся меньшими", - считает В.Карасев.

Он также выразил мнение о том, что М.Саакашвили после этих событий "частично политически отомстил и вернулся в украинскую политику". По словам В.Карасева, президентом М.Саакашвили быть не может, но вполне может претендовать на премьерство.

"Учитывая то, что есть два лидера президентских электоральных рейтингов – Порошенко и Тимошенко, соответственно, уменьшение шансов на переизбрание Порошенко дает дополнительный бонус для избрания президентом Тимошенко", - подытожил политолог.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко в свою очередь добавил: "Если до 17 октября Порошенко вполне серьезно думал, как бы ему избраться на второй срок, то теперь вопрос стоит по-другому - "как досидеть первый срок".