К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему Успешный бизнес и налоги"

В четверг, 19 октября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Успешный бизнес и налоги". Участники: начальник офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов, от ЧАО "Нефтегаздобыча" - Наталья Гребюнюк; представитель ГП "Администрация морских портов Украины"; главный редактор издания "Рейтинг. Вестник" Мария Данюк. Ожидается участие первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов и дополнительная информация по тел.: +38 (099) 624-26-25 (Алла).