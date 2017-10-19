Пресс-конференции

07:00 19.10.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему Успешный бизнес и налоги"

В четверг, 19 октября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Успешный бизнес и налоги". Участники: начальник офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов, от ЧАО "Нефтегаздобыча" - Наталья Гребюнюк; представитель ГП "Администрация морских портов Украины"; главный редактор издания "Рейтинг. Вестник" Мария Данюк. Ожидается участие первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов и дополнительная информация по тел.: +38 (099) 624-26-25 (Алла).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада на следующей неделе поддержит медреформу – замминистра здравоохранения

В Киеве 28 октября пройдет акция с требованием декриминализации хранения конопли для личного потребления в малых дозах

Только 2% украинских ученых довольны уровнем финансирования - опрос

Законопроект о запрете изъятия информационных систем может быть внесен в Раду на следующей неделе – нардеп

Большинство украинцев считают, что "безвиз" с ЕС приведет к оттоку рабочей силы из страны

Более двух третей украинцев хотели бы, чтобы их дети и внуки учились за границей

Больше всего украинцы хотят работать в Германии, Польше, США и Канаде – опрос

35% украинцев хотели бы навсегда покинуть страну – соцопрос

Реформирование здравоохранения увеличит поток медтуристов в Украину - эксперт

Упрощение визового режима для медтуристов может увеличить их поток в Украину на 10% - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА