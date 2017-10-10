Законопроект о запрете изъятия информационных систем может быть внесен в Раду на следующей неделе – нардеп

Киев. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРИАНА – Новый законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс относительно запрета на изъятие информационных систем и их частей может быть зарегистрирован в Верховной Раде на следующей пленарной неделе, сообщил народный депутат Роман Семенуха (фракция "Самопомич") в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы планируем на следующей пленарной неделе зарегистрировать этот законопроект", - сказал он.

По его словам, проект закона предусматривает внесение в Уголовно-процессуальный кодекс терминологии связанной с электронными носителями информации и их копированием, а также регулирует порядок изъятия, копирования информационных систем во время обыска.

Законопроект, в частности, предусматривает необходимость указания следователем в ходатайстве к судье причин, по которым документы невозможно получить никаким иным способом, кроме как изъятием информационных систем и их частей.

Представители компании отметили, что в настоящее время у правоохранительных органов есть все необходимые технические возможности осуществлять копирование информации с электронных носителей во время обысков без изъятия техники, которое приводит к остановке деятельности компаний и их закрытию.

"У правоохранителей есть все технические возможности осуществлять копирование информации с электронных носителей во время обысков. Некоторые правоохранители так и делают, но для того, чтобы это приобрело повсеместный характер, необходимо это урегулировать на уровне нормативно-правовых актов", – сказал партнер практики безопасности "Юскутум" Денис Овчаров.

При этом он отметил, что речь идет не о полном запрете изъятия техники и серверов, а том, что "в большинстве случаев необходимо копировать информацию, а изымать информационные системы только в случае наличия веских оснований".