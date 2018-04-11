Политика

16:41 11.04.2018

Тарута предлагает Раде ввести уголовную ответственность за разжигание ненависти на языковой почве

Тарута предлагает Раде ввести уголовную ответственность за разжигание ненависти на языковой почве

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8224, которым предлагается ввести уголовную ответственность за разжигание ненависти на языковой почве, сообщил автор данного законопроекта, основатель политической партии "Основа", внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

"В связи с приближением выборов в Украине снова активизировались манипуляции вокруг языкового вопроса. Политики и кандидаты в политики манипулируют сознанием граждан Украины по языковому вопросу, пытаясь получить электоральную поддержку за счет намеренной поляризации мнений людей, в том числе и по вопросам государственного языка", - отметил С.Тарута на своей странице в соцсети Facebook.

Народный депутат отметил, что принятие данного законопроекта позволит прекратить разжигание вражды политиками на языковой почве.

"Подготовленный мной законопроект направлен против любых манипуляций на языковой почве. Также он позволит ввести ответственность для политиков, которые ради достижения своих корыстных интересов спекулируют на языковом вопросе, стремясь разделить Украину и настроить наших граждан друг против друга", - добавил политик.

Так, законопроект предлагает внести ряд изменений в действующие законы о выборах, а также в Уголовный кодекс Украины.

В частности, ст.161 Уголовного кодекса предлагается дополнить ответственностью за умышленные действия, направленные на разжигание ненависти на языковой почве. Нарушение данной статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Законопроект №8224 был зарегистрирован в Раде 3 апреля. Документ передан на ознакомление в профильные комитеты Верховной Рады, по итогам которого будет принято решение – выносить ли документ на голосование в парламент.

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