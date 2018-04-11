Политика

13:37 11.04.2018

В Украине снизились демократические показатели – отчет Freedom House

В Украине снизились демократические показатели – отчет Freedom House

 Международная неправительственная организация Freedom House констатирует усиление политического давления на неправительственные организации в Украине, а также установление различных ограничений для СМИ под видом борьбы с российским влиянием.

Согласно данным рейтинга "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму", опубликованного на сайте организации, рейтинг Украины составил 4,64 балла из возможных 7-ми (чем меньше - тем более свободная страна), таким образом, страна осталась в категории частично свободной.

В Freedom House подчеркивают, что в 2017 году усилилось политическое давление на неправительственные организации в Украине, в частности, с введением обязательного е-декларирования для активистов, участились также нападения и преследования активистов.

"Украинские СМИ в течение года в значительной степени зависели от олигархов, а свобода слова была ограничена мерами, принятыми для борьбы с российской пропагандой. Под видом борьбы с российским влиянием и агрессией Украина продолжала устанавливать ограничения для СМИ и Интернет-ресурсов в 2017 году", - рассказали в Freedom House.

Правозащитники отмечают, что депортация российских и других иностранных журналистов или запрещение им въезда на Украину стала обычной практикой. "Служба безопасности Украины располагает черным списком из 40 общественных деятелей, которые не могут въехать в страну; однако фактическое число людей, которым запрещено въезжать, намного выше", - говорится в отчете.

Авторы отчета указывают, что продолжается реформа децентрализации и государственной службы, а также они возлагают большие надежды на реформу здравоохранения.

Вместе с тем меры по борьбе с коррупцией сталкиваются с существенными препятствиями в работе.

"Эффективность новосозданных органов по расследованию коррупции, таких как НАБУ и САП, была подорвана отсутствием справедливого правосудия", - проинформировали в организации.

"В течение года президент Петр Порошенко продолжал укреплять власть в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году, в то время как оппозиция и так называемые новые политические силы активно проводили агитационную кампанию ... Как показывают различные рейтинги, имеет место низкая общественная поддержка, как президента, так и его партии", - идет речь в отчете.

В организации отмечают, что такое положение дел приводит к обвинениям правящей коалиции в том, что она стремится ликвидировать оппозиционные движения, чтобы остаться у власти. В данном контексте упоминается, в частности, лишение экс-президента Грузии Михэила Саакашвили украинского гражданства.

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