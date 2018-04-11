Политика

13:27 11.04.2018

"Наш край" выступает за отставку Супрун с поста руководителя Минздрава

"Наш край" выступает за отставку Супрун с поста руководителя Минздрава

 Партия "Наш край" призывает правительство Украины отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун за провал медицинской реформы и посягательство на здоровье украинцев.

"Почти две недели украинцы в огромных очередях проверяют действие реформы "первички" на себе. В поликлиниках хаос и давка. Люди задыхаются в очередях, а глава Минздрава рассуждает о том, что можно мочить манту. Украинцев нужно защитить от бестолковых действий руководителя Минздрава и отправить Супрун в отставку", - заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, информирует пресс-служба партии в среду.

Политик напомнил, что "Наш край" неоднократно предупреждал власть о неготовности больниц реформировать первичную медицинскую помощь. "Большинство больниц в Украине сегодня не готовы реформировать "первичку". Реформа - это не просто изменение системы финансирования, это - инвестиции в оборудование и коммуникации, в врачей и в повышение их профессионализма", - отметил А.Мазурчак.

Он убежден, без преодоления этих проблем медицинская реформа становится угрозой для жизни украинцев.

В партии напомнили, что со 2 апреля стартовал первый этап медицинской реформы - кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи".

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