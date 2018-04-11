Политика

12:40 11.04.2018

Кабмин одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства

Кабмин одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

"Ключевым изменением является необратимость наказания за нарушения избирательных прав граждан", - министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания Кабмина.

В частности, данный законопроект предусматривает, что приоритет будет предоставляться тем правонарушениям, которые влияют на результаты выборов.

В то же время, будут декриминализированы некоторые нарушения, которые не могут повлиять на результаты выборов.

Документ предлагает освободить от ответственности тех нарушителей, которые сообщат о фактах нарушения избирательного законодательства.

Среди прочего, проект закона предлагает ввести санкцию в виде лишения свободы до 2-х лет за незаконный вброс бюллетеней, за нарушение тайны голосования членом избирательной комиссии, кандидатом или наблюдателем, за получение избирателем неправомерной выгоды за активное или пассивное влияние на результаты выборов.

Также до 6 лет лишения свободы предлагается усилить санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды (сейчас до 3-х лет). К такой выгоде предлагается включить также спиртные напитки и продукты питания.

Кроме того, правоохранители получат возможность осуществлять негласные следственные действия для сбора доказательств для привлечения к ответственности лиц за нарушения избирательного законодательства.

Также, впервые вводится ответственность за подкуп кандидата.

Ранее в этот день, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что данный законопроект установит жесткую ответственность для тех, кто скупает голоса, фальсифицирует результаты выборов.

"Мы рассмотрим проект закона об ответственности за нарушение избирательного законодательства. На самом деле мы должны подготовиться к очередным выборам президента весной следующего года, и очередным выборам парламента, которые состоятся осенью следующего года", - заявил премьер.

В.Гройсман также выразил надежду, что еще на текущей сессии Верховной Рады этот закон будет одобрен народными депутатами.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин утвердил госпрограмму обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года

В ОБСЕ указали на "ксенофобскую риторику и предвзятую работу СМИ" в ходе выборов в Венгрии

Геращенко ожидает, что Рада примет закон о создании Антикоррупционного суда в мае-июне

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и ВБ по кредиту на $150 млн

Рада намерена оптимизировать количество своих комитетов и ограничить количество министерств

Рада приняла за основу рамочный законопроект о нацбезопасности

Рада намерена ввести формулу автоматического распределения должностей в парламентских комитетах между фракциями

Рада призвала мировое сообщество не способствовать строительству газопровода "Северный поток-2"

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о нацбезопасности

В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине снизились демократические показатели – отчет Freedom House

"Наш край" выступает за отставку Супрун с поста руководителя Минздрава

Все больше людей в Германии осознают, что покупать газ у РФ является ловушкой – Климкин

МИД Украины подчеркивает ответственность РФ, превратившей Европу и Ближний Восток в полигон испытания своего оружия

Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вооруженным силам вопрос деятельности института военного омбудсмена

Четыре нардепа до сих пор не подали е-декларации

Порошенко и Штайнмайер обсудили ситуацию на Донбассе

Климкин посетит Македонию

Волкер и дипломатические советники "нормандской четверки" продолжат работу над идеей размещения миротворцев ООН на Донбассе - Елисеев

В Киевском форуме по безопасности заявлено участие премьер-министров Литвы, Молдовы и заместителя генсекретаря НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА