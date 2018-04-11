Все больше людей в Германии осознают, что покупать газ у РФ является ловушкой – Климкин

Россия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира, и все больше людей это понимают, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Среди впечатлений от поездки в Берлин самое сильное – это ощущение, что находишься в кругу друзей. Понимаешь, что все больше людей в Германии осознают: покупать газ у преступников – это ловушка ЕС для себя же, и в целом – аморально", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Вместе с тем, по его словам, есть и те, кто боится России, и хочет "привязать ее к себе, да еще и на этом заработать".

"Кто-то даже ссылается на то, что и во времена "холодной войны" Германия покупала газ в СССР, и это способствовало стабильности в Европе. Они очень ошибаются, потому что даже СССР не захватывал территории других государств, как сегодня это делает Россия", - отметил глава МИД.

"Мы должны помочь первым – тем, кто четко осознает, что Россия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира", - подчеркнул министр.