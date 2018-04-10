Политика

18:08 10.04.2018

Четыре нардепа до сих пор не подали е-декларации

Четыре нардепа до сих пор не подали е-декларации

В Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления по состоянию на 1 апреля отсутствовали декларации за 2017 год 5-ти народных депутатов Украины, однако один из них подал свою электронную декларацию с опозданием на 1 день, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"По состоянию на 6 апреля этого года декларации 4-х народных депутатов в Реестр не поступили. Народные депутаты Украины, чьи декларации за 2017 год отсутствовали в Реестре 1 апреля: Савченко Надежда Викторовна, Клюев Сергей Петрович, Журжий Андрей Валерьевич, Онищенко Александр Романович, Онуфрик Богдан Семенович (декларация подана 2 апреля 2018 года)", - говорится в обнародованном во вторник днем на странице НАПК в соцсети Фейсбук сообщении.

В агентстве напомнили, что с 1 января 2018 года начался второй этап представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.

В соответствии со статьей 45 закона Украины "О предотвращении коррупции" госслужащие, другие субъекты декларирования обязаны ежегодно до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по форме, которую определяет НАПК.

Несвоевременное представление без уважительных причин деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 172-6 КУоАП влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Ответственность за умышленное непредставление декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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