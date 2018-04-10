Порошенко и Штайнмайер обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили ситуацию на востоке Украины и проведение реформ в стране.

"Лидеры подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Была выражена обеспокоенность из-за продолжающихся провокаций российских боевиков", - сообщила пресс-служба президента Украины во вторник днем.

Как отмечается в сообщении, П.Порошенко высказал убеждение, что развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса будет способствовать стабилизации в регионе и обеспечит эффективный переход от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного урегулирования.

В.Штайнмайер выразил поддержку международным усилиям по поиску мирного урегулирования на Донбассе, прежде всего в контексте важности развертывания международной миссии ООН.

В ходе встречи стороны также обсудили сохранение, а в случае необходимости, и усиление режима санкций против Кремля.

Президенты обсудили и содействие со стороны Германии реформам в Украине, особенно в области децентрализации, медицины, продолжению борьбы с коррупцией.

Собеседники также отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины.