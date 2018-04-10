Политика

14:04 10.04.2018

Порошенко поблагодарил Меркель за позицию по Крыму

Порошенко поблагодарил Меркель за позицию по Крыму

 Украине важна поддержка Германии, не признающей выборы президента Российской Федерации в аннексированном Крыму, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я хочу поблагодарить госпожу Меркель за позицию, в том числе, по Крыму, за непризнание незаконной аннексии Крыма, непризнание, кстати, результатов российских президентских выборов в Крыму. Этот голос мира, где мощный голос Германии является составной частью, для нас является чрезвычайно важным", - отметил П.Порошенко в ходе совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции во вторник в Берлине.

В свою очередь, А.Меркель заявила о поддержке Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Германия и Франция и в дальнейшем будут сотрудничать для работы Минского процесса", - сказала канцлер ФРГ.

А.Меркель также выразила сожаление отсутствием стабильного перемирия на Донбассе.

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Интерфакс-Украина
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