Порошенко: Украина и Германия договорились в ближайшее время провести бизнес-форум

Украина и Германия достигли соглашения о проведении в Украине двустороннего бизнес-форума в ближайшее время, сообщил президент Петр Порошенко.

"Мы с канцлером и министром иностранных дел во время встречи достигли договоренности о мощной правительственной делегации Германии, которая должна посетить Украину в ближайшее время, относительно проведении крупного бизнес-форума", - сказал он на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине в пятницу.

Как подчеркнул президент, Германия – один из лидеров в сфере инвестиций в Украину.

"И я, и госпожа канцлер удовлетворены темпами роста взаимной торговли, которая возросла более чем на 20%", - добавил П.Порошенко.