Политика

01:33 10.04.2018

В ОБСЕ указали на "ксенофобскую риторику и предвзятую работу СМИ" в ходе выборов в Венгрии

В ОБСЕ указали на "ксенофобскую риторику и предвзятую работу СМИ" в ходе выборов в Венгрии

Возможность венгерских избирателей сделать "полностью осознанный выбор" на прошедших парламентских выборах была ограничена из-за ксенофобской риторики и необъективности СМИ, заявили в понедельник в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Избиратели имели широкий спектр политических вариантов, но запугивающая и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование (избирательной - ИФ) кампании ограничили пространство для настоящих политических дебатов, препятствуя способности избирателей сделать полностью осознанный выбор", - приводят западные СМИ выдержки из заявления ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что техническая организация выборов была "профессиональной и прозрачной", а основные права и свободы граждан "в целом соблюдаются, но реализовываются в неблагоприятной атмосфере".

Согласно последним данным, обнародованным избиркомом после подсчета почти 98,9% голосов, правящая коалиция, в состав которой входит партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под руководством премьера Виктора Орбана, получает 133 из 199 депутатских мандатов в парламенте. Так, коалиция обеспечила себе 91 из 106 мест в одномандатных избирательных округах, и 42 из 93 мест по территориальным округам.

На втором месте финишировала крайне правая партия "Йоббик" с 26 местами в парламенте. Еще 20 мест получают венгерские социалисты.

Таким образом, правящая коалиция получает две трети мест в парламенте, что даст ей возможность без поддержки других политических сил принимать законы, утверждать премьер-министра страны и, если это потребуется, вносить изменения в конституцию.

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