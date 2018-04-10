Политика

01:28 10.04.2018

Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по ликвидации программы сирийского химоружия

Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по ликвидации программы сирийского химоружия

Официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс в понедельник заявила, что Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химоружия.

"Теперь очевидно, что Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию программы сирийского химоружия", - заявила она во время брифинга.

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) подчеркнул, что Россия и Иран разделяют ответственность за произошедшее (возможная химатака в Восточной Гуте - ИФ), так как это было невозможно без их материальной поддержки", - добавила она.

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума Восточной Гуты "бочковые бомбы", в которых, "возможно", содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Дамаск опровергает эти сообщения.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, не обнаружив там следов применения хлора.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэй потребовала привлечь к ответственности Дамаск и Москву в случае подтверждения данных о химатаке в сирийском городе Дума

В ЕС подтвердили свою убежденность, что за химатакой в сирийской Думе стоит Дамаск

ЕС принимает свои санкции по России независимо от США

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

Британское посольство в Москве уведомило Викторию Скрипаль, что сестра Юлия не хочет ее видеть

Пхеньян подтвердил готовность обсуждать с Вашингтоном вопрос денуклеаризации

Трамп предупредил о последствиях ответственных за химатаку в Сирии

ЕС призвал СБ ООН восстановить Объединенный следственный механизм для расследования применения химоружия в Сирии

Команда Трампа обсудит разные варианты реакции на сообщения о химатаке в Сирии

США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

ПОСЛЕДНЕЕ

В ОБСЕ указали на "ксенофобскую риторику и предвзятую работу СМИ" в ходе выборов в Венгрии

Киев впервые примет участие во встрече глав МИД стран G7

Порошенко: Украина нуждается в поддержке ЕС инициативы введения миротворцев ООН на Донбасс

ЕК напомнила Венгрии, что защита европейских ценностей - общий долг всех государств ЕС

Нацгвардия Украины и жандармерия Турции усиливают сотрудничество

Назарбаев назвал "требованием времени" введение в школах Казахстана обучения на английском языке

Турция поддержала инициативу введения миротворцев ООН на Донбасс

Порошенко и глава МИД Турции проводят переговоры в Стамбуле – Цеголко

Армения официально перешла к парламентской форме правления

США и КНДР ведут секретную подготовку встречи Трампа с Ким Чен Ыном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА