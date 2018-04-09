Политика

16:21 09.04.2018

Киев впервые примет участие во встрече глав МИД стран G7

Киев впервые примет участие во встрече глав МИД стран G7

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки (G7), которая начнется 22 апреля в Торонто (Канада), сообщил интернет-изданию "Европейская правда" посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Он подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги - канадского министра Христи Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России… Мы рады, что Украина сможет присоединиться к сложному, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - отметил посол.

По словам А.Шевченко, Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа (штат Квебек).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов - посол Ващук

Посол США поблагодарила украинские власти за солидарное решение о выдворении российских дипломатов

Посол признательна Украине за солидарность с Великобританией

G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии по отмене е-деклараций для антикоррупционных активистов в Украине

Порошенко призвал "Большую семерку" не признавать российские выборы в Крыму

Послы G7 призвали к скорейшему избранию независимого главы НБУ

Украине удалось избежать кровопролития в Крыму, которое сделало бы невозможным возвращение полуострова мирным путем - Вайтекунас

Кровопролитие на Майдане в 2014 было планом Путина по расколу украинской политической элиты – экс-посол Литвы

Оппоблок в письме послам G7 заявил о нарушении прав оппозиции при представлении президентом кандидатов в ЦИК

Молдова отозвала посла из России

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Украина нуждается в поддержке ЕС инициативы введения миротворцев ООН на Донбасс

ЕК напомнила Венгрии, что защита европейских ценностей - общий долг всех государств ЕС

Нацгвардия Украины и жандармерия Турции усиливают сотрудничество

В ЕС подтвердили свою убежденность, что за химатакой в сирийской Думе стоит Дамаск

Назарбаев назвал "требованием времени" введение в школах Казахстана обучения на английском языке

Турция поддержала инициативу введения миротворцев ООН на Донбасс

ЕС принимает свои санкции по России независимо от США

Порошенко и глава МИД Турции проводят переговоры в Стамбуле – Цеголко

Армения официально перешла к парламентской форме правления

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА