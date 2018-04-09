Киев впервые примет участие во встрече глав МИД стран G7

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки (G7), которая начнется 22 апреля в Торонто (Канада), сообщил интернет-изданию "Европейская правда" посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Он подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги - канадского министра Христи Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России… Мы рады, что Украина сможет присоединиться к сложному, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - отметил посол.

По словам А.Шевченко, Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа (штат Квебек).