Порошенко: Украина нуждается в поддержке ЕС инициативы введения миротворцев ООН на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что для Украины необходимы единство и поддержка Европейского Союза в решении вопроса введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Больше всего мы нуждаемся в едином и сильном ЕС, а также в его солидарности с Украиной. А на данном этапе - прежде всего направление миротворцев ООН в Украину", - сказал П.Порошенко в интервью немецкому изданию Handelsblatt, выдержки из которого приводит пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.

Он выразил благодарность Германии и федеральному канцлеру Ангеле Меркель: "Во-первых, за то, что в коалиционном соглашении нового правительства была предусмотрена целая глава для Украины, в том числе в части поддержки миротворческой миссии ООН на востоке страны. Это имеет важное символическое значение".

Отвечая на вопрос о том, как должны действовать Берлин и Брюссель, глава Украинского государства отметил: "Срочно позаботиться о том, чтобы мы смогли получить мандат СБ ООН. И режим тишины. Ведь во время продолжающихся вооруженных столкновений миротворцы не смогут там провести дислокацию. И наши западные партнеры должны и в дальнейшем осознавать, что санкции являются чрезвычайно эффективным инструментом - только они могут заставить Путина (президент РФ Владимир Путин - ИФ) сесть за стол переговоров. Если российская агрессия будет продолжаться, санкции нужно будет углубить".

По словам П.Порошенко, если спросить украинцев, "то чем ближе к линии фронта они живут, тем больше они хотят мира". "Именно поэтому мы стремимся введения там миротворческой миссии под эгидой ООН", - добавил он.

Президент также отметил, что в вопросе введения такой миссии на оккупированную часть Донбасса есть определенные сдвиги: "Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении "голубых касок", все были против. Наши американские и европейские друзья тоже сомневались. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН, чтобы освободить часть Украины от российских оккупационных войск".

Он указал на отличия украинской и российской позиций по внедрению миротворческой миссии. "Россия стремится к расположению "голубых касок" вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо. Позднее Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по российскому замыслу, должны бы сопровождать исключительно наблюдателей от СММ ОБСЕ. Мы же стремимся, чтобы "голубые каски" разоружали незаконные вооруженные группировки, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть украинско-российской границы, которая временно не является подконтрольной Украине", - пояснил президент.

Кроме того, П.Порошенко в очередной раз подчеркнул, что на востоке Украины "не существует никакого внутреннего спора за власть, никакого замороженного конфликта, а имеет место вооруженная агрессия России против Украины". "Это и не замороженный конфликт, хотя его разрешение каждый раз отодвигалось на потом: сначала до Нового года, потом до выборов в РФ. Путину стоит нам наконец объяснить, почему он до сих пор не позволяет размещение миротворческой миссии, призванной наконец-то принести мир", - подчеркнул президент Украины.