Нацгвардия Украины и жандармерия Турции усиливают сотрудничество

Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и главнокомандующий жандармерии Турции Ариф Четин в рамках официального визита Ю.Аллерова в Турецкую Республику договорились о сотрудничестве на новом уровне.

"Стороны обсудили вопросы обмена опытом по организации телекоммуникационной системы и оперативного реагирования, а также системы киберзащиты. Кроме того, командующий Нацгвардии Украины выразил заинтересованность в обмене опытом с жандармерией Турции в системном подходе к организации системы логистики, а также по вопросам подготовки личного состава и деятельности подразделений спецназначения", - сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Ю.Аллеров поблагодарил А.Четина за поддержку Нацгвардии Украины на пути к получению статуса полноправного члена Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP).

По информации пресс-службы, в рамках визита в Турцию делегация Нацгвардии Украины посетила управление Сил специальных операций Главного командования жандармерии Турции, которые, в частности, участвуют в антитеррористических операциях и поддержке (возобновлении) общественного порядка в сложных условиях.