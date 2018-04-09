Политика

15:24 09.04.2018

В ЕС подтвердили свою убежденность, что за химатакой в сирийской Думе стоит Дамаск

В ЕС подтвердили свою убежденность, что за химатакой в сирийской Думе стоит Дамаск

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), выпустившая накануне заявление о химической атаке в сирийской Думе, опиралась на несколько источников, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Все вместе они привели нас к убеждению, что все детали, которыми мы располагаем, указывают на то, что сирийский режим несет ответственность за химическую атаку", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Вот почему мы очень ясно заявили об этом в коммюнике официального представителя и вновь подчеркнули нашу позицию по атакам с использованием химического оружия и по ситуации в целом", - объяснила С.Коцьянчич утверждение ЕВС о том, что химическая атака в Гуте была произведена сирийской правительственной стороной.

В распространенном накануне коммюнике официального представителя ЕВС говорилось, что "сообщения из города Дума, который находится в осаде и под бомбовыми ударами со стороны сил режима и его союзников, говорят о гибели большого числа гражданских лиц вчера вечером, включая семьи, которые погибли в убежищах, где они скрывались. Данные свидетельствуют об еще одной химической атаке со стороны режима".

В субботу сирийские оппозиционеры заявили, что Дамаск, возможно, применил химическое оружие в городе Дума (Восточная Гута). Власти Сирии называют подобные обвинения ложью.

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