Политика

15:06 09.04.2018

Назарбаев назвал "требованием времени" введение в школах Казахстана обучения на английском языке

Назарбаев назвал "требованием времени" введение в школах Казахстана обучения на английском языке

 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает своевременными осуществляемые в системе образования страны реформы, в том числе введение преподавания школьных предметов на английском языке.

"Обучение предметам на английском языке будет осуществляться в старших классах. Не обучив детей английскому языку сейчас, в будущем мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров. Это - требование времени, к которому родители должны отнестись с пониманием. При этом, нельзя забывать и об изучении казахского языка", - сказал на встрече с министром образования и науки Ерланом Сагадиевым президент, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

По информации пресс-службы, в ходе встречи министр представил президенту отчет о ходе реализации госпрограммы развития образования и науки на 2016-2019 годы, а также информацию о ходе подготовки учителей для ведения отдельных предметов на английском языке.

"В 2016 году преподавание на английском осуществляли лишь 2 тыс. учителей. В прошлом году заявки на прохождение соответствующих курсов подали 11,5 тыс. человек, из них около 3 тыс. завершили курс и начали преподавать. 8 тыс. продолжили свое обучение и переходят на необходимый уровень. Таким образом, в 2019 году 13,5 тыс. школьных преподавателей начнут обучать четырем предметам на английском языке, - сказал Е.Сагадиев.

Министр доложил и о промежуточных результатах работы по совершенствованию системы дошкольного образования. По его данным, в 2018 году охват детей дошкольным образованием составит 95%. Показатель будет достигнут за счет строительства частных детских садов.

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