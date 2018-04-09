Турция поддержала инициативу введения миротворцев ООН на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Донбассе, в частности, идею введения в регион миротворческой миссии ООН.

"Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности, об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных. Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи в Стамбуле в понедельник.

Кроме того, стороны обсудили состояние подготовки к седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Отдельно обсуждались ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром", - информирует пресс-служба.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.