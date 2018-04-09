Армения официально перешла к парламентской форме правления

Полномочия Сержа Саргсяна на посту президента Армении прекращены.

Должность главы государства С.Саргсян занимал с 2008 года.

Новый президент Армении Армен Саркисян в понедельник официально вступил в должность, принеся присягу перед народом на специальном заседании Национального Собрания республики, передал корреспондент "Интерфакса".

"Клянусь быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - заявил А.Саркисян.

Как сообщалось ранее, после церемонии инаугурации Армения официально перейдет к парламентской форме правления.