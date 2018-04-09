Политика

08:41 09.04.2018

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые отравились в британском Солсбери, переехать на жительство в Соединенные Штаты под новыми именами, сообщила газета Sunday Times.

По ее информации, полученной от собственных источников, британская разведслужба Ми6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей.

"Им предложат другие имена", - пишет издание.

Кроме США Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, США, по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом.

"Наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там будет проще защитить их", - утверждается в публикации.

В ней говорится, что британский МИД пока никак не комментировал данную информацию.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пхеньян подтвердил готовность обсуждать с Вашингтоном вопрос денуклеаризации

Трамп предупредил о последствиях ответственных за химатаку в Сирии

Команда Трампа обсудит разные варианты реакции на сообщения о химатаке в Сирии

США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

США и КНДР ведут секретную подготовку встречи Трампа с Ким Чен Ыном

США заблокировали проект заявления СБ ООН, призывающего к независимому расследованию ситуации вокруг сектора Газа

Политика США в отношении Украины продолжится с назначением Помпео на должность госсекретаря

США объявят о санкциях против российских олигархов в пятницу

Экс-глава штаба президента США Манафорт помогал Януковичу дискредитировать Тимошенко за пределами Украины

США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор

ПОСЛЕДНЕЕ

Британское посольство в Москве уведомило Викторию Скрипаль, что сестра Юлия не хочет ее видеть

ЕС призвал СБ ООН восстановить Объединенный следственный механизм для расследования применения химоружия в Сирии

Глава МИД Белоруссии заявил, что у ЕС есть список ожиданий республики

О встречах в "нормандском формате" можно будет говорить после согласования позиций глав МИД Украины, Германии, Франции

Глава МИД Украины надеется, что Порошенко и Меркель согласуют тактику продвижения идеи миротворцев на Донбассе

В БПП выступают за внедрение в Раде гендерно-правовой экспертизы законопроектов

Транзит газа из РФ в Европу через Украину стал сдерживающим фактором от широкомасштабной войны - Парубий

Рада до июня утвердит в целом законопроект о нацбезопасности, - Парубий

Смена Киевом формата операции на Донбассе не отразится на работе Трехсторонней контактной группы

Порошенко ожидает от СНБО предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА