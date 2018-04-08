ЕС призвал СБ ООН восстановить Объединенный следственный механизм для расследования применения химоружия в Сирии

Продолжение использования химического оружия в Сирии спустя год после атак в Хан-Шейхуне, особенно против гражданских лиц, вызывает серьезную обеспокоенность после сообщений о гибели в субботу вечером в Думе большого количества мирных жителей, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Доказательства указывают на еще одну химическую атаку, совершенную режимом (Дамаска - ИФ)", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье ЕВС.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает использование химического оружия и призывает к немедленному реагированию со стороны международного сообщества", - отмечается в документе.

В нем напоминается, что в июле 2017 года и марте 2018 года ЕС вводил дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц и научных работников, ответственных за использование Сирией химического оружия.

"Вызывает сожаление тот факт, что Россия наложила вето на возобновление мандата Объединенного следственного механизма в ноябре 2017 года, и ЕС призывает Совет Безопасности ООН быстро восстановить этот механизм для выявления виновных, совершивших химические атаки", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

Евросоюз призвал Россию и Иран как сторонников сирийского режима использовать свое влияние для предотвращения любых дальнейших атак и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия в соответствии с резолюцией 2401 СБ ООН.

"Защита гражданских лиц должна оставаться абсолютным приоритетом", - гласит заявление.

Европейский союз предупредил, что будет по-прежнему мобилизован на борьбу против применения химического оружия и обеспечение того, чтобы виновные лица несли за это ответственность.