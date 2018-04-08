Политика

03:39 08.04.2018

США и КНДР ведут секретную подготовку встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

По данным источников канала, в подготовке саммита участвует директор ЦРУ Майк Помпео вместе с рядом своих сотрудников, причем в этой работе задействованы неформальные разведывательные каналы.

CNN утверждает, что представители разведсообществ США и КНДР несколько раз вели обсуждения, в ходе которых особое внимание уделялось выборе места встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына, и даже встречались на нейтральной территории. Источники сообщили, что северокорейская сторона настаивает на Пхеньяне, однако неясно, согласится ли с такой идеей Белый дом. Звучало также предложение выбрать Улан-Батор местом переговоров лидеров двух стран.

Телеканал отмечает, что консультации должны подготовить почву для будущей встречи М.Помпео с его северокорейским коллегой.

Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин должны будут провести встречу 27 апреля. Саммит с участием лидера КНДР и Д.Трампа, как ожидается, пройдет позднее, в мае.

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