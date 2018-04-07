Политика

12:03 07.04.2018

США заблокировали проект заявления СБ ООН, призывающего к независимому расследованию ситуации вокруг сектора Газа

США заблокировали проект заявления СБ ООН, призывающего к независимому расследованию ситуации вокруг сектора Газа

США накануне блокировали в СБ ООН предложенный Кувейтом проект заявления, в котором он предлагает провести независимое расследование столкновений у границы сектора Газа и призывает уважать право палестинцев на мирные протесты, сообщает в субботу издание "Таймс оф Израэл".

В свою очередь представитель Палестины при ООН Рияд Мансур в разговоре с журналистами назвал эти позицию США "крайне безответственной" и отметил, что таким образом Израилю "дали "зеленый свет" на продолжение атак против мирных жителей" сектора Газа.

Он подчеркнул, что 14 из 15 членов СБ ООН согласились на проект этого заявления, за исключением США.

В ответ постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил, что СБ ООН "следует осудить движение ХАМАС, которое использует детей в качестве "живого щита", подвергая их риску, и что (СБ ООН - ИФ) должен призвать положить конец этим провокациям, которые лишь увеличивают насилие и напряженность",

Беспорядки в районе сектора Газа начались 30 марта с палестинского "Марша возвращения" в День защиты земли, приуроченной к годовщине конфискации арабских земель властями Израиля.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что в результате столкновений между вооруженными силами армии обороны Израиля и протестующими на границе сектора Газа в минувшую пятницу погибли не менее 17 палестинцев. Еще около 1,4 тыс. человек получили ранения.

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