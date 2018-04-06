Политика

22:20 06.04.2018

Глава МИД Украины надеется, что Порошенко и Меркель согласуют тактику продвижения идеи миротворцев на Донбассе

Глава МИД Украины надеется, что Порошенко и Меркель согласуют тактику продвижения идеи миротворцев на Донбассе

     Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи согласуют тактику относительно реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбассе.

      "Я ожидаю первое – четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов. Сейчас с французами согласовали. Ле Дриан (министр иностранных дела Франции Жан-Ив Ле Дриан – ИФ) был… Следующий шаг – согласования с американцами. У нас есть совместная концепция, теперь должна быть общая тактика", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

      По словам министра, в ходе встречи обсудят проблему строительства газопровода "Северный поток 2", а также вопрос с незаконно поставленными в оккупированный Крым турбинами Siemens.

Как сообщалось, 10 апреля П.Порошенко встретится с А.Меркель.

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