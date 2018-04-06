Рада до июня утвердит в целом законопроект о нацбезопасности, - Парубий

Верховная Рада Украины до конца весны примет во втором чтении и в целом проект закона о национальной безопасности, прогнозирует председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Я убежден, что этой весной мы примем закон", - сказал он в интервью телеканалу "Рада" в пятницу.

Спикер отметил, что принятие закона о нацбезопасности будет важно как для реформирования сектора безопасности, так и для интеграции Украины в НАТО.

А.Парубий напомнил, что Украина взяла на себя обязательство до 2020 года привести сектор безопасности в соответствие стандартам НАТО.

Он также добавил, что в 2019 году в Украине соберется парламентская ассамблея НАТО.

Как сообщалось, 5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, представляя законопроект с трибуны парламента, отметил, что его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического Альянса в Украине.

В частности, документ предусматривает, что фундаментальными национальными интересами являются интеграция Украины в европейское политической, экономическое, правовое пространство, сферу безопасности, обретение членства в ЕС и НАТО.

В проекте закона прописан порядок президентского, парламентского, общественного контроля за органами национальной безопасности

Законопроект также предлагает закрепить, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.