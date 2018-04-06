Политика

17:42 06.04.2018

Смена Киевом формата операции на Донбассе не отразится на работе Трехсторонней контактной группы

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины продолжит собираться в Минске, несмотря на смену формата операции украинских военных на Донбассе, сообщил "Интерфаксу"(Interfax.ru) источник в группе по организации переговоров.

"Изменение формата антитеррористической операции на военную не отразится на ходе переговорного процесса в Минске. Текущая форма сохранится, изменений не предвидится ни в этом, ни в следующем году. Изменение формата или площадки переговоров - вовсе не залог эффективности. Стороны должны сами проявлять больше заинтересованности в поиске компромисса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до начала осени контактная группа встретится в Минске девять раз.

В частности, переговоры в апреле пройдут еще один раз -18 числа; трижды в мае - 4, 16 и 30 числа.

В июне и июле контактная группа будет встречаться дважды в месяц - 13 и 27 июня, а также 11 и 25 июля. В августе предварительно встреча запланирована на 22 число.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "антитеррористическая операция" на Донбассе в мае будет завершена ввиду смены формата операции на военный.

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