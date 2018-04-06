Запуск "Северного потока-2" несет политическую и военную угрозу для стран Европы - Парубий

Запуск газопровода "Северный поток-2" несет в себе компонент военной угрозы со стороны РФ, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Запуск "Северного потока-2" может иметь для стран (Европейского Союза – ИФ) милитарную угрозу, которая может спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину", - заявил А.Парубий в ходе "круглого стола" на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента" в пятницу в Киеве.

По словам спикера, энергетическая угроза, которая исходит от РФ сегодня, не менее опасна, чем угроза милитаристическая.

"Реализация проекта "Северный поток-2", по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением РФ, Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) и его окружения иметь непосредственное влияние на страны Европейского Союза и использовать шантаж энергетический на влияние на политические процессы в этих странах", - сказал А.Парубий.